Белорусская оппозиция призывает главу МВД республики уйти в отставку Фото: REUTERS

Белорусская оппозиция призвала министра внутренних дел республики Юрия Караева либо уйти в отставку, либо явиться с повинной, взяв на себя ответственность за «беспрецедентную жестокость» и «пытки мирного населения». Об этом сообщила член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова.

Член президиума совета напомнила министру, что 13 августа он заявил о том, что берет на себя ответственность «за тех, кому досталось».

«Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения - мы все это видели ... И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта - вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», - отметила она, предложив прийти с повинной и всем остальным, кто принимал участие в этих событиях

Напомним, протесты в Беларуси начались после того, как Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко в прошедших 9 августа президентских выборах. В ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях. Силовики избивали тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего.

После этого Караев заявил, что берет на себя ответственность за произошедшие во время протестов, и приносит извинение за травмы случайных людей, «попавших под раздачу». 14 августа, МВД республики открыло «горячую линию» для тех, кто разыскивает задержанных родственников.