В Самаре завершился самый длинный баскетбольный турнир за 11 лет

Турнир «Samara Open — 2020» традиционно прошел на высшем уровне

В Самаре завершился турнир по баскетболу 3x3 «Samara Open 2020», который традиционно проводится в память заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева.

В Самаре это мероприятия проводится уже 11 лет. В этом году этот турнир стал самым продолжительным в своей истории. Он длился почти весь день - 12 часов.

Участие в турнире приняли 480 спортсменов в составе 120 команд из разных городов России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

Призы разыгрывались в 10 категориях. Среди женщин 18+ лучшей стала команда БК «Самара». Местная команда обошла в финале «Дрим-Тим» со счетом 8:5. Среди мужчин победа досталась московской команде "Три звёздочки". В решающем поединке победу забрал баскетбольный клуб "Самара". Они опередили соперника на 7 очков. Игра завершилась со счетом 21:14.

Помимо 12 часов спорта «Samara Open — 2020» обеспечила гостям полдня развлечений. Для зрителей выступали самарские музыканты, прошел конкурс трехочковых бросков, а также "Слем-данк контест" и Матч звёзд самарского баскетбола.

Турнир «Samara Open — 2020» как всегда прошел на высшем уровне. По их мнению гостей и участников, он способствует развитию спорта, пропаганде физкультуры среди молодежи, что является одним из самых важных элементов стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.