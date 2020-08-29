Соболев сделал заявление о сборной после того, как "Спартак" вышел на первое место в Премьер-Лиге

Соболев не получил места в сборной, но закрыл вопрос с Дзюбой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард московского "Спартака" в победной игре против тульского "Арсенала" забил важный гол, поразив ворота соперников при счете 0:1. Для него этот мяч стал третьим в сезоне, а "красно-белые" одержали победу 2:1, на время возглавив турнирную таблицу Премьер-Лиги.

Александр Соболев теперь будет отдыхать какое-то время, поскольку в сезоне наступил перерыв из-за матчей сборных. При этом, сам нападающий "Спартака" сделал заявление по поводу вызова в национальную команду:

- Давайте эту тему просто закроем и не будем больше говорить, конфликт решен. В сборной уже было 25 человек, Евгений Луценко был 26-м. Тем более Станислав Саламович Черчесов сказал, что 25 игроков в обойме уже есть. Я буду работать дальше и доказывать, поговорили с Черчесовым, я сообщил ему, что конфликт исчерпан, он сказал, чтобы я работал, - приводит слова Соболева ТАСС.

Напомним, что Россия 3 сентября сыграет дома против Сербии, а спустя три дня в гостях против Венгрии поединки Лиги Наций 2020.