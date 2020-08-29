Четыре ракеты упали рядом с американским посольством США в Багдаде

Очередной взрыв прогремел в Багдаде рядом с посольством США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 29 августа, четыре ракеты упали рядом с американским посольством, расположенном в центре Багдада.

Ракеты упали в хорошо укрепленной «Зеленой зоне» иракской столицы, где расположены министерства, правительственные учреждения страны и дипломатические представительства.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, что подобные обстрелы «зеленой зоны» иракской столицы – не редкость. Напомним, в январе рядом с американским посольством прогремели несколько взрывов. Тогда столица Ирака несколько раз подвергалась ракетным обстрелам. Так, 5 января две ракеты взорвались возле здания дипмиссии США, а на следующий день ракета попала в жилой дом, расположенный по соседству с американским представительством в Ираке.

В конце февраля в результате семи взрывов в Багдаде ранения получили по меньшей мере 17 человек. В мае по «Зеленой зоне» было выпущено две ракеты, однако они не достигли цели и упали в окрестностях. Один из снарядов попал в крышу здания.