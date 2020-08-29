В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам давления на депутатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов республики. Об этом сообщил оперативный сотрудник, указав на угрозы в различных мессенджерах с требованиями сдать мандаты.

По его словам, было установлено, что подобные сообщения поступили в Координационный совет из-за рубежа, и по меньшей мере два сообщения с угрозами были направлены из Великобритании.

«Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они не находились», - приводит слова сотрудника агентство БелТА.

Как уточняет агенство, «иностранные центры грозят расправой тем, кто поддерживает нынешний курс страны», а исходят угрозы из «зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета».

Напомним, еще 10 августа, президент Белоруссии Алесандр Лукашенко заявил, что протестующими в Минске управляли из Чехии, Польши и Британии, а сами акции он называл подкинутой «заварушкой». Позже, обсуждая протесты на специально созванном заседании Совбеза, он заявил о начале «внешней агрессии» против республики, в которую, по его словам, «понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России"».