Жертвами урагана «Лаура» в США стали не менее 16 человек Фото: REUTERS

Жертвами мощного урагана «Лаура» в американских штатах Луизиана и Техас стали по меньшей мере 16 человек. Ранее управление здравоохранения штата Лузианы сообщало о 14 погибших

«Мы с печалью подтверждаем дополнительно две смерти, связанные с ураганом. Погибли 84-летний мужчина и 80-летняя женщина в Аллен-Пэрише», - сообщили в управлении, где уточнили, что причиной смерти стало отравление угарным газом при неправильном обращении с электрогенератором

Как писал сайт kp.ru, по мере приближения к американскому побережью ураган «Лаура» усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил о «потенциально катастрофическом ущербе».

В связи с приходом природной стихии в Арканзасе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а губернатор штата Аса Хатчинсон выделил 250 тысяч долларов на ликвидацию последствий урагана.

Накануне 27 августа, после того, как на побережье Мексиканского обрушился шквалистый ветер, который принес с собой ураган, на химзаводе в Луизиане произошли пожар и утечка хлора