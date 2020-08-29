В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Теперь общее число жертв в столице за все время распространения covid-19 увеличилось до 4,8 тысячи человек. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

В целом ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Наши ученые уже создали первую в мире вакцину от вируса, а в сентябре представят еще одну сыворотку отечественной разработки.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты одной из американских компаний начали производство компактного экспресс-теста на covid-19 размером с кредитную карту. Стоимость одноразового такого комплекта составляет всего 5 долларов. С помощью специального ватного тампона происходит забор биоматериала со слизистой носа, а спустя 15 минут человек уже знает, есть ли у него вирус. Точность результата такого анализа, как отмечают разработчики, составляет 97%.