Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 30 августа 2020 года

Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите" Фото: EAST NEWS

С тех пор как омские врачи, по настоянию родственников, передали блогера Алексея Навального немецким коллегам прошла неделя. За это время клиника "Шарите" сделала лишь два заявления о состоянии политика. Последнее из них появилось в Twitter медучреждения два дня назад.

Врачи сообщили, что пациент по-прежнему находится в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. При этом его состояние остается стабильным.

- Непосредственной опасности для его жизни нет, - заверили в клинике.

Медики настаивают, что "оценивать возможные долгосрочные последствия" для его организма еще рано.

Ранее в МВД РФ сообщали о проверке по факту госпитализации политика. Силовики изучили маршрут передвижения Навального в Томске, изъяли более ста предметов, назначили экспертизы.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу прямо из аэропорта. Политику стало плохо во время рейса Томск-Москва. Пилоты приняли решение посадить самолет по пути следования. Несколько дней после этого Навальный получал помощь российских врачей. Их диагноз - нарушение обмена веществ.

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