Синоптики предупреждают москвичей о желтом уровне погодной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Гидрометцентра предупреждают жителей Москвы о желтом уровне погодной опасности.

Как сообщается на сайте учреждения, погода потенциально опасна из-за порывистого ветра в воскресенье, 30 августа, и в понедельник ночью. Скорость воздушных потоков будет достигать в некоторых районах города до 15 метров в секунду.

Также метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности в Подмосковье. Здесь предупреждение о порывистом ветре действует с 03:00 30 августа до 00:00 31 августа. В регионе, кроме этого, ожидается гроза.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какая погода будет в Москве до 6 сентября. По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, после 1 сентября произойдет смена атмосферных процессов, но до настоящих осенних холодов дело, скорее всего, не дойдет - в столице погода останется комфортной всю первую неделю календарной осени.