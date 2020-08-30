"Осеннее падение цен": названы города России, авиабилеты в которые сильно подешевели

Рекордсмен по падению среднего чека стал город Орск Фото: Иван ВИСЛОВ

Группа исследователей аналитического центра сервиса поездок и путешествий выяснила, как изменились цены на перелеты с приближением осени. Эксперты названы города России, авиабилеты в которые подешевели сильнее всего.

Рекордсмен по падению среднего чека стал город Орск (Оренбургская область). В прошлом году билеты на осенний период в этот город стоили 10 652 рубля, а в этом году почти в три раза дешевле - всего 3 432 рубля. Об этом сообщает Туту.ру. Анализ данных проводился по билетам из Москвы, оформленным с 1 июля по 25 августа и вылетами с 1 сентября по 30 ноября.

Также более, чем в два раза стали доступнее перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж. На 40-45 процентов ценник на путешествие самолетом упал в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу.

В Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ стоимость перелетов тоже стала значительно меньше, на 30-35 процентов.

Тем временем, из культурной столицы России, Санкт-Петербурга, можно значительно дешевле, чем в прошлом году, улететь в Геленджик: средний чек снизился до 5 940 рублей. Сильнее всего, кстати, цены упали на билеты из Северной столицы в Саратов. Прошлой осенью сюда можно было улететь за 10 184 рубля, а этой - всего за 4 068 рублей.