Доктор Мясников обратился к врачам, спасшим Навального Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий, доктор Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, которые боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального, со словами благодарности.

По его словам, важно своевременно поставить пациенту правильный диагноз, особенно, когда ситуация критическая.

- Коллеги, вы сделали самое главное - спасли человеку жизнь! <...> Все мы все знаем и понимаем, что такое первый час и как важно поставить правильный диагноз и начать правильно лечение, - сказал врач в своем обращении, опубликованном в его телеграм-канале.