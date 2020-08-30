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Доктор Мясников обратился к врачам, спасшим Навального

Специалист отметил важность постановки правильного диагноза оппозиционеру
Юлия КековаЮлияКекова
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Доктор Мясников обратился к врачам, спасшим Навального

Доктор Мясников обратился к врачам, спасшим Навального

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий, доктор Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, которые боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального, со словами благодарности.

По его словам, важно своевременно поставить пациенту правильный диагноз, особенно, когда ситуация критическая.

- Коллеги, вы сделали самое главное - спасли человеку жизнь! <...> Все мы все знаем и понимаем, что такое первый час и как важно поставить правильный диагноз и начать правильно лечение, - сказал врач в своем обращении, опубликованном в его телеграм-канале.