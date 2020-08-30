Загитова поступила в вуз: спортсменка оказалась в конце списка зачисленных

Российская фигуристка Алина Загитова зачислена на контрактное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.Теперь молодая спортсменка будет обучаться по программе "Продюсирование и культурная политика".

В списке зачисленных Загитова оказалась едва ли не на самом последнем месте среди тех, кто подавал документы на обучение в одно время с ней. Результат вступительных испытаний, который в общей сумме дал фигуристке 183 конкурсных балла, позволил ей быть среди зачисленных на 113 месте из 115.