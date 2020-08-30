Астероид пролетит рядом с Землей на минимальном расстоянии первого сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 1 сентября, астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров пролетит близ Земли на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны. Об этом сообщает НАСА.

По данным космического агентства, на минимальное расстояние к планете небесное тело ориентировочно, 120 тысяч километров (Луна расположена в 384 тысячах километров от Земли) подойдет в 19.12 по московскому времени.

Скорость полета астероида, который исследователи относят к категории потенциально опасных, составляет 8,16 километра в секунду.