Число погибших при обрушении отеля в Китае выросло до 29 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общее число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до 29 человек. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает "Синьхуа".

По данным издания, в настоящее время все поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены.

Напомним, в субботу, 29 августа, в китайской провинции Шаньси произошло обрушение двухэтажного здания отеля-ресторана в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. На место происшествия прибыли спасатели и оперативные службы, которые искали выживших, среди завалов. Десятки человек получили различные ранения, как минимум семеро из них, по мнению медиков, в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Для руководства спасательными работами в Линфэнь даже прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая. В общей сложности к поисково-спасательной операции были привлечены более 700 человек. Причины случившегося предстоит выяснить экспертам.