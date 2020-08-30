Последние новости на утро 30 августа 2020: Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Важные новости утра Фото: Иван ПРОХОРОВ

Последние новости на утро 30 августа 2020 года: Доктор Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, которые первыми боролись за жизнь оппозиционера Алексея Навального, со словами благодарности. По его мнению, очень важно своевременно поставить пациенту правильный диагноз, особенно, когда ситуация критическая.

-Коллеги, вы сделали самое главное - спасли человеку жизнь! - сказал врач в своем обращении, напомним о том, как ценно время, особенно первые часы, при оказании помощи человеку.

Индия не будет участвовать в международных военных учениях "Кавказ-2020". Мероприятие запланировано на сентябрь. Как сообщил представитель Министерства обороны страны, решение воздержаться от отправления в Россию было принято в связи с пандемией коронавируса. Российская сторона уже получила уведомление об отказе Индии.

Астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров пролетит близ Земли на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны. По данным космического агентства НАСА, на минимальное расстояние к планете (ориентировочно 120 тысяч километров) небесное тело приблизится в 19.12 по московскому времени.