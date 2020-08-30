Врач рассказала о неожиданной пользе ношения бороды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борода и усы – это не просто элемент стиля и показатель мужественности. Оказалось, что растительность на лице может защитить своего носителя от различных заболеваний. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории Наталья Козлова.

По ее словам, волосы на лице обладают множеством полезных свойств. Во-первых, они помогают сохранить естественные масла на коже, обеспечивая ее увлажненность. Так борода спасает лицо от прямого попадания ультрафиолета, а это эффективный способ защиты от онкологических болезней.

- Растительность на лице уменьшает аллергические реакции, поскольку является своеобразным фильтром, предохраняющим от попадания раздражителей в нос напрямую из внешней среды, - отметила кандидат медицинских наук в интервью «АиФ».

Борода и усы также защищают лицо от холода и сохраняют тепло кожи. Волосы обеспечивают фильтрацию воздуха рядом с ротовой полостью, а это способствует сохранению здоровья зубов и десен.

Наталья Козлова подчеркнула, что наличие бороды сокращает частоту бритья. Когда человек бреется слишком часто, у него может возникнуть угревая сыпь и микротравмы при попадании на кожу раздражителей, а также последующее воспаление луковиц волос.

Врач добавила, что и щетину, и густые бороду и усы следует содержать в чистоте, чтобы растительность не превратилась в рассадник бактерий, приводя к заболеваниям. За этим элементом стиля необходимо следить и ухаживать — неравномерные клочки выглядят крайне неопрятно.