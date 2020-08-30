Когда в России наступит «бабье лето», сообщил синоптик

Синоптики рассказали, когда в России наступит "бабье лето" Фото: Евгения ГУСЕВА

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг слухи о том, что «бабье лето» ежегодно наступает 14 сентября по народной примете. Период потепления осенью может наступить в любой день с сентября по начало октября. Более того: не каждый период теплой погоды после ненастья является именно «бабьем летом», рассказал синоптик в интервью ТАСС.

Согласно информации из толкового словаря Даля, «бабье лето» связывают с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, которые жители России отмечают 14 сентября.

- Есть поверие, что «бабье лето» всегда приходит 14 сентября, однако это не так. Четких дат его наступления не существует. Это понятие представляет из себя период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому до того, как насладиться им, нам придется неплохо так промокнуть и замерзнуть. Наступает «бабье лето», как правило, в сентябре или первой декаде октября, - рассказал Роман Вильфанд.

С точки зрения метеорологии, «бабье лето» происходит с приходом азовского антициклона. Явление это весьма редкое и происходит где-то два раза в три года.

Ранее синоптик рассказал, что в начале сентября жителей России ждет по-настоящему замечательная погода: температура ожидается в пределах 19 - 23 градуса Цельсия до субботы, 5 сентября, включительно. Начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, осадков не будет.