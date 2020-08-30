Трамп подтвердил намерение сократить численность войск США в Ираке Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп подтвердил планы властей Соединенных Штатов по сокращению численности войск на территории Ирака. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Twitter.

- США намерены сократить количество американских военнослужащих в Ираке, - написал Дональд Трамп.

К своему посту американский лидер прикрепил ссылку на публикацию телевизионного канала OANN, в которой говорится, что Соединенные Штаты уменьшат военное присутствие в Ираке с нынешних 5,2 тысячи военнослужащих до 3,5 тысячи солдат. Сам Трамп в своем заявлении не дал пояснения по поводу масштабов сокращения численности войск, а также не объяснил, достоверны ли сведения в публикации издания.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что вопрос о сокращении военного присутствия обсуждался на дня в ходе встречи Трампа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.