В США предложили выплачивать репарации потомкам темнокожих рабов

В США предложили проработать выплату репараций потомкам темнокожих рабов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Калифорния предложили проработать вопрос выплат репараций потомкам темнокожих рабов. Для этого могут создать специальную группу из девяти законодателей, сообщает в воскресенье, 30 августа, издание Associated Press.

Верхняя палата калифорнийского законодательного собрания уже одобрила резолюцию о формировании целевой группы на голосовании. Теперь вопрос должны одобрить в нижней палате до ухода заксобрания на летние каникулы 31 августа этого год. Если группу создадут, то ее эксперты должны будут определить вид и объем репараций потомкам рабов к лету 2023 года.

Одни из сторонников инициативы о выплатах выступил демократ Холли Митчелл. Сенатор считает, что власти американского штата еще до начала Гражданской войны в 1861 году принимали законы для поддержания сохранения рабства на юге Соединенных Штатов. Он отметил, что последствиями рабства стали большое количество безработных, осужденных и бездомных афроамериканцев, а также их низкая успеваемость в учебе.