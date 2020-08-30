Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в эфире телевизионного канала НТВ раскрыл размер своей пенсии. Шоумен считает свои пенсионные пособия справедливыми. По словам Дмитрия Диброва в месяц он получает 33 тысяч рублей.

- У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже, - отметил 60-летний телеведущий.

Дмитрий Дибров является членом академии Российского телевидения. С зимы 2008 год он вел знаменитую телеигру «Кто хочет стать миллионером?» и некоторые проекты на федеральном ТВ. В последние годы Дибров является ведущим программы «Временно доступен» на канале ТВЦ, а также программы «Секретная папка» на телеканале «Звезда». Семь лет назад шоумен стал лауреатом премии «Светский журналист года» за вклад в профессию.

Как ранее писал сайт kp.ru, недавно в сети опубликовали информацию о доходах и имуществе руководителей московских театров, которые подведомственны столичному департаменту культуры. Так, доходы Надежды Бабкиной за минувший год составили 34 миллиона 887 тысяч рублей, а Ксения Собчак – 185 миллионов 754 тысячи.