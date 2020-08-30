Протестующие в Канаде свалили памятник первому премьер-министру Фото: REUTERS

Участники акции протеста против расой дискриминации в Монреале свалили с постамента статую первому канадскому премьер-министру Джону Макдональду. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил телевизионный канал СBC.

Случай вандализма случился сразу после завершения митинга против расизма, в ходе которого активисты потребовали прекратить финансирование местных правоохранительных органов. Некоторые протестующие пришли в парке в Монреале, где был установлен памятник, привязали к нему веревку и свалили монумент. В результате падения у статуи отлетела голова.

Глава города Валери Плант выразила сожаление в связи с произошедшим актом вандализма и сказала, что полицейские уже расследуют данный инцидент.

До этого в разных городах Канады неоднократно осквернялись памятники, в том числе и первому премьер-министру страны, который, по мнению протестующих граждан, был «архитектором геноцида коренного населения Канады».