В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 11 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аварии с участием рейсового автобуса «Махачкала – Москва» в Тарумовском районе Дагестана пострадали одиннадцать человек. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб, сообщили в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел в воскресенье, 30 августа.

ДТП случилось примерно в 02:30. В рейсовый автобус отлетело колеса от проезжающего мимо грузовика, пишет ТАСС. Из-за этого транспортное средство опрокинулось в кювет. Из 45 пассажиров автобуса пострадали 11, их уже доставили в медицинские учреждения.

- По уточненной информации, колесо оторвалось не у самого автобуса, а у проезжавшего большегруза. От удара автобус опрокинулся и упал в кювет, - рассказали в министерстве.

Один из пострадавших в результате аварии пассажиров автобуса в настоящее время находится в тяжелом состоянии. У остальных врачи диагностировали травмы легкой и средней степени тяжести. Правоохранительные органы проводят проверку.