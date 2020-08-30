Самого дорогого в мире барана продали в Шотландии Фото: Евгения ГУСЕВА

На аукционе в Шотландии продали самого дорогого в мире барана за рекордные 490,6 тысячи долларов (367,5 тысячи фунтов). Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает издание The Independent.

Начальная ставка составляла 10,5 тысячи фунтов (примерно 14 тысяч американских долларов). Итоговая цена, предложенная за барана тремя покупателями, стала рекордно высокой как для Великобритании, так и для всего мира.

По данным средства массовой информации, баран по кличке Двойной Бриллиант является представителем породы тексель. В основном эту породу используют для племенного размножения, однако отмечается, что они славится и отличным качеством мяса. Именно поэтому цены на этих животных настолько высоки.

Последний рекорд тоже установили заводчики из Шотландии одиннадцать лет назад. Тогда барана смогли продать за 231 тысячу фунтов.