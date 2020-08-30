Колонну из спецтехники и автозаков направили в центр Минска

В центр Минска стягиваются колонны из спецтехники и автозаков Фото: REUTERS

Огромная колонна из специальной техники, автозаков и автобусов с бойцами ОМОН, а также крытые военные грузовики для перевозки личного состава выдвинулись в центр белорусской столицы из базы в минском микрорайоне Уручье. Об этом днем в воскресенье, 30 августа, пишет издание ТАСС.

Примерно в семь часов утра по столичном времени колонна спецтехники двигалась по проспекту Независимости, ведущему к одноименной площади и белорусскому Дому правительства. В этом месте днем оппозиционеры города намерены провести большую акцию протеста.

Напомним, что массовые протестные акции, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов стартовали в Минске и других городах республики после оглашения Центральной избирательной комиссией итогов голосования на президентских выборах. Согласно озвученным результатам, Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,10% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получил 10,12% голосов избирателей.

Как сообщал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин сказал, что Россия признает легитимность и итоги выборов главы Белоруссии.