В России еще 4 980 человек заразились коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи выявили еще 4 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Специалисты оперативного штаба по борьбе с пандемией сообщают, что 25,1 процента новых инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов.

За сутки врачи зарегистрировали 68 смертей от коронавируса или осложнений после него, выздоровело за один день 2 599 пациентов.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили более 990,3 тысячи случаев заражения, вирус нашли во всех регионах страны. За весь период от болезни погибли более 17 тысяч человек, смогли пройти успешный курс лечения более 806,9 тысячи.

Напомним, что в России недавно зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19, эффективность и безопасность которой уже доказана в ходе испытаний на добровольцах. В интервью «КП» знаменитый профессор рассказал, не помешает ли прививка от гриппа грядущей осенью вакцине от коронавируса.