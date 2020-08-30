На митинге в Портленде погиб один человек

Во время беспорядков в Портленде был убит один человек Фото: REUTERS

В Портленде погиб один протестующий во время столкновений движения Black Lives Matter и сторонников Дональда Трампа 29 августа. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило агентство Associated Press .

«Сотрудники полиции Портленда услышали звуки выстрелов. Они отреагировали и обнаружили жертву с огнестрельным ранением в груди. Медики отреагировали и установили, что раненый умер», - говорится в заявлении полиции штата Орегон.

Ранее полиция Портленда уже сообщала в Twitter, что между демонстрантами и контрдемонстрантами зафиксированы случаи проявления насилия. Отмечено, что в некоторых случаях полицейским пришлось произвести аресты.

Ранее в субботу правоохранительные органы Портленда заявили о задержании 19 участников уличных акций протеста после поджога здания Ассоциации полиции Портленда. Это произошло в ночь с 28 на 29 августа. Демонстранты также стали бросать камни в правоохранителей. Несколько сотрудников полиции получили травмы.