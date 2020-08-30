Трамп неожиданно отреагировал на пропущенный звонок от Путина

Трамп накричал на подчиненного за пропущенный звонок от Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп, узнав, что в Белом Доме пропустили звонок от президента России Владимира Путина, накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом, как передает Newsweek, рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьера Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти.

Несколько лет назад на обеде с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, и Трамп очень сильно удивился. Президент не выдержал и при всех накричал на Флинна.

«Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол», - вспоминает Тимоти.

В момент, когда Дональд Трамп отчитывал подчиненного, он добавил: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».