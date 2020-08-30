В Минпросвещения рассказали, как бороться с поборами в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко рассказал, как бороться с поборами в школах страны.

- Тут рецепт очень простой - первое, нужно незамедлительно сообщить о факте в органы прокуратуры. Второе - нужно об этом факту предупредить руководителя органа управления образования. Безусловно, сообщить об этом нужно и нам - в министерство просвещения. Если такие факты будут выявлены мы будем принимать определенные кадровые решение вместе с руководителями субъектов Федерации, - объяснил эксперт.

Министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин добавил, что поборы в школах сами по себе запрещены, но, в тот же момент, каждый субъект России выделяет средства на соблюдение санэпидтребований.