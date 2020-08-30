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Минпросвещения: наша задача - обеспечить комфортные условия для подрастающего поколения

Глава департамента в эфире радио «КП» прокомментировал введение антикоронавирусных мер в школах
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Минпросвещения: наша задача - обеспечить комфортные условия для подрастающего поколения

Минпросвещения: наша задача - обеспечить комфортные условия для подрастающего поколения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эфире Радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко прокомментировал меры, которые принимают в российских школах в настоящее время для защиты от коронавирусной инфекции.

- На эти меры вынуждены идти и система образования, и система здовоохранения. Мы идем на это не потому, что скучно - мы же все взрослые разумные люди. Наша задача максимально обеспечить комфортное благоприятное условие для подрастающего поколения. В каждой конкретной ситуации мы должны действовать исходя из интересов детей, - объяснил глава ведомства.

Образование