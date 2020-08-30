В Минпросвещения сообщили, могут ли детей не пускать на перемены в школах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родители школьников, которые пойдут в учебные учреждения 1 сентября в этом году, опасаются, что детей не будут выпускать из кабинетов на перемены из-за мер, которые школы принимают для борьбы с распространением коронавируса. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко объяснил, что детей не имеют права пускать на перемены, а также объяснил, что делать, если школы пошли на такие меры.

- На сайтах региональных министерств образования есть телефон горячей линии. Наша задача как управленцев минимизировать перегибы. Это происходит из-за лишнего рвения и необходима дополнительная разъяснительная работа с директором и управленческим корпусом, - объяснил глава департамента.

Министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин отметил, что необходимо проветривать помещения между уроками, поэтому дети в любом случае должны выйти из помещения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в этом учебном году у детей в школах страны не будет общих перемен. Каждому классу выделят индивидуальное расписание звонков с уроков и времени отдыха между ними. Кроме того, ученики не будут вместе питаться в школьных столовых.