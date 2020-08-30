Минпросвещения: Россия справилась с дистанционным обучением лучше других стран Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала апреля этого года почти все дети в школах России обучались дистанционно из-за эпидемии COVID-19. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко заявил, что России справилась с дистанционным обучением во время распространения коронавирусной инфекции лучше многих других стран.

- У нас не только республика Башкортостан справилась с дистанционным обучением, но и вся страна справилась лучше, чем многие зарубежные коллеги. Это мнение международных экспертов. Что касается карантина: вот пришел заболевший ребенок или взрослый, все с ним контактировали, но продолжать ходить в школу? Ну нет, конечно, ни один человек на это не пойдет... Когда начнется большая проблема, там уже будет все по-другому. Наша задача, как взрослых, не допустить этого, - отметил глава департамента.

Как писал сайт kp.ru, с начала пандемии коронавируса 87% детей обучались дистанционно через Интернет. Всего в школах страны прошло 1,5 миллиона онлайн-занятий.