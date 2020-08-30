Коронавирусом в мире заболели 25 миллионов человек

Уровень заразившихся коронавирусом превысил 25 миллионов Фото: REUTERS

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Специалисты суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 29 августа, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 25 009 250. Жертвами коронавируса стали 842 702 человек. Вылечились за все время 16 411 400 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Первыми по количеству зараженных на данный период являются США с показателем 5 961 094, вторая стоит Бразилия - 3 846 153, в Индии зафиксировано 3 542 733. Россия на четвертом месте - 985 346 случаев.

Напомним, что 11 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной сумевшей зарегистрировать вакцину от коронавируса. На данный момент российские ученые получили 27 международных заявок на поставку вакцины.