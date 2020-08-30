Министр образования Башкирии объяснил, зачем измерять температуру детям в школах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, имеют ли в школах право измерять температуру ребенка без разрешения родителей.

- Когда вы передаете ребенка в образовательное учреждение, вы заключаете договор, где четко говорится - что школа берет на себя ответственность за состояние ребенка, пока он находится в пределах учреждения. Если температура ребенка 37,1 и выше, то он представляет угрозу для себя и окружающих. В этом случае педагог действует по схеме, которая четко определена Роспотребнадзором, - подчеркнул глава ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал, что Айбулат Хажин также объяснил, почему детям не могут запретить выходить на перемены между уроками в школах. Необходимо проветривать помещения между занятиями, поэтому дети в любом случае должны выйти из помещения.