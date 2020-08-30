Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения по телефону

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 30 августа, Владимир Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер поздравил Лукашенко с Днем Рождения.

Кроме этого главы двух государств обсудили и другие вопросы. Так, Путин подчеркнул необходимость провести совместную встречу в Москве на следующей неделе.

Также оба президента подчеркнули в ходе разговора общий настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что мировые лидеры поздравляют президента Белоруссии с днем рождения 30 августа, хотя сам Лукашенко ни один раз рассказывал путаницу, связанную с его рождением. Будущий президент появился на свет в ночь с 30 на 31 августа, уже после полуночи, но врачи записали дату его рождения на день, когда его мать поступила в роддом. Надо отметить, что рождение его младшего сына Николая также приходится на 31 августа.