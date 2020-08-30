За период пандемии в российских школах провели 1,5 миллиона онлайн-уроков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил, что за время пандемии коронавирусной инфекции в российских школах провели 1,5 миллиона онлайн-уроков.

- С 7 апреля по 31 мая у нас 87% детей (а это 420 тысяч детишек) обучались в интернете. За эти два месяца мы провели 1,5 миллиона онлайн-уроков. Дети, кстати, не отставали, и это показали результаты ЕГЭ. Мы совершенно не упали по сравнению с самими собой в прошлом году. Мало того, даже выросли. Важно соблюсти принцип безопасности, как для детей, так и для сотрудников педагогического состава, - сказал глава регионального министерства.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор департамента Министерства просвещения государства Евгений Семченко заявил, что РФ справилась с дистанционным обучением во время распространения коронавирусной инфекции лучше многих других стран.