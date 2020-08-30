Стало ясно, что Месси все ближе к уходу из "Барселоны": футболист не приехал на важное тестирование

Месси стал ближе к уходу из "Барселоны". Фото: REUTERS

33-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси не приехал на официальную сдачу тестов на коронавирус для футболистов каталонского клуба. По сути, этот жест означает, что аргентинец уже не считает себя частью команды на грядущий сезон, сообщает издание Marca.

Месси ранее объявил о том, что хотел бы покинуть "Барселону", о чем отправил официальное уведомление по факсу в клубный офис. При этом, есть несколько деталей его конфликта с командой. Месси заявил, что не будет проходить медосмотр перед сезоном, пока к тренировкам не допустят Луиса Суареса, Артуро Видаля и Ивана Ракитича. При этом, на тестирование прибыли Видаль и Суарес.

Напомним, что трудности у Месси начались после того, как новым главным тренером "Барселоны" стал голландский специалист Рональд Куман. Он решил произвести ряд перемен в клубе, что пришлось не по душе аргентинскому нападающему.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую впервые сыграл в 2004 году. Он шесть раз признавался в разные годы лучшим футболистом мира.