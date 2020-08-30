Белорусские военные поздравили Лукашенко с днём рождения Фото: REUTERS

Завтра, 31 августа, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отпразднует свой 66-й день рождения. Политик находится на должности главы республики дольше всех европейских лидеров — 26 лет подряд. Военные Белоруссии записали видео с поздравлениями для своего президента, пишет Nation news в воскресенье, 30 августа.

Белорусские военнослужащие пожелали Александру Лукашенко крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспособности. В заключении своего поздравления солдаты республики прокричали троекратное «Ура».

Напомним, что Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах в Белоруссии, которые состоялись в этом году в начале августа. Лидер государства набрал абсолютное большинство голосов, однако многие жители страны не согласились с озвученными результатами выборов и вышли на митинги. Акции протеста быстро переросли в столкновения с правоохранительными органами.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин также поздравил своего белорусского коллегу с праздником. Политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества.