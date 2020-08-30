Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Путин и Лукашекно договорились о встрече в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре 30 августа договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Об сообщила пресс-служба Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что президенты поддержали обоюдный настрой на укрепление российско-белорусского союзничества. Также президент России поздравил Лукашенко с днем рождения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дата встречи президентов будет определяться в дополнительном порядке. Он подчеркнул, что это произойдет в ближайшие недели.

«Точные даты встречи будут уточняться, будут определяться дополнительно», - сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин уже проводил телефонный разговор с Лукашенко. Он состоялся на фоне протестов в Белоруссии.