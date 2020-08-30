Минюст Германии подтвердил получение запроса из России по делу Навального Фото: REUTERS

Немецкое министерство юстиции подтвердило, что получило запрос от России о правовой помощи по делу о госпитализации российского блогера Алексея Навального. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщило издание Welt am Sonntag.

- Представители ведомства Германии подтвердили получение запроса по делу Навального от РФ, - говорится в публикации.

Напомним, что 27 августа Генеральная прокуратура России обратилась к Германии с просьбой оказать правовую помощь по делу о госпитализации Алексея Навального и предоставить доказательства предварительного диагноза, который поставили блогеру врачи немецкой больницы Charite. Генпрокуратура при этом не нашла признаков преступления в случившемся с пациентом.

Как сообщал сайт kp.ru, врачи из берлинской клиники заявили об отравлении пациента ингибиторами холинэстеразы. Медики из Омска, куда первоначально был госпитализирован Навальный, сообщили, что тщательно проверяли данную версию о диагнозе пациента в первый же день его госпитализации, но не нашли ей подтверждения.