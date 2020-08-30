Французского офицера заподозрили в шпионаже в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Франции начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил государства из-за подозрения, что он мог передавать важные данные спецслужбам России. Об этом в воскресенье, 30 августа, рассказала глава французского министерства вооруженных сил Флоранс Парли в эфире радио «Europe 1».

- В отношении высокопоставленного офицера начали судебную проверку. Офицера ВС подозреваются в передаче сведений, шпионаже и нанесении ущерба безопасности. В связи с этим министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру Франции. Мы принимаем необходимые меры безопасности. Нужно, чтобы судебная проверка состоялась в соответствии с требованиями секретности, - почеркнула Флоранс Парли.

Французский министр отметил, что только прокурорское расследование сможет доказать мотивы действий офицера и определить состав возможного преступления.

По информации журналистов радиостанции, подполковник проходил службу на военной базе на территории Италии и был задержан в конце своего отпуска сотрудниками французского Главного управления внутренней безопасности.