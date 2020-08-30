Российским туристам посоветовали отказаться от отдыха за границей

В ближайшее время российские туристы не смогут путешествовать, как раньше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты посоветовали российским туристам отказаться от заграницы в 2020 году. Такие заявления связаны с мировой эпидемией коронавируса, передает издание «Прайм».

Отмечается, что на российских курортах в бархатный сезон меньше вероятности инфицирования и температура воздуха будет держаться на приемлемом для комфортного отдыха уровне - плюс 24 градуса. Кроме того, бархатный сезон — возможность отдохнуть в более спокойной атмосфере. Осень идеально подойдет для поездок.

Специалисты отметили, что в это время произойдет и спад цен на 20-30%. Самое дорогое жилье будет в Ялте — 3,2 тысячи рублей за ночь. Цены в Крыму начинаются от 2 тысяч рублей. Дешевле Сочи и Геленджик — от 1,9 тысячи рублей, Анапа — от 1,7 тысячи рублей.

Также сказано, что большая часть россиян провела это лето на даче или дома.

«В этом году в отпуск успели съездить 44% респондентов, остальные провели лето на даче или дома. При этом 49,4% отдельно отметили, что планируют отправиться в путешествие осенью или зимой, а 21,2% — в следующем году», — рассказали специалисты.

Но те кто выбрали путешествия, интересовались такими направлениями, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу, Краснодар, Калининград, Стамбул, Анталию и Екатеринбург.