Умер Анатолий Прохоров, худрук мультсериала «Смешарики». Российский теле- и кинопродюсер скончался в возрасте 72 лет, сообщил в воскресенье, 30 августа шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в интервью ТАСС.

- Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии «Пилот» и одного из создателей мультсериала «Смешарики», - сообщил он.

В связи со смертью художественного руководителя свои соболезнования выразил российский мультипликатор Константин Бронзит.

- Лично для меня это страшный день. Умер Анатолий Прохоров. Он был человеков, который сформировал меня в качестве режиссера, моим главным учителем, - написал двукратный номинант на премию «Оскар» на своей странице в социальной сети Facebook.

Анатолий Прохоров родился в 1948 году. Он являлся одним из главных основателей анимационной студии «Пилот, которая стала первой негосударственной студией в советское время, а также студии, которая специализировалась на компьютерной анимации «Петербург». Именно эксперты этой студии и сделали известный детский сериал «Смешарики». С 2003 года Анатолий Прохоров был худруком данного мультика, а в 2008 году он удостоился за участие в его создании государственной премии России.