Тихановская назвала условие переговоров с властями Белоруссии Фото: REUTERS

Бывший кандидат в белорусские президента Светлана Тихановская готова к переговорам с республиканскими властями, но при одном условии: сперва они освободят всех задержанных участников акций протеста. Об этом представители штаба Тихановской сообщили в воскресенье, 30 августа, в интервью «Интерфаксу».

- Условием начала диалога с властями является освобождение политических заключенных и всех задержанных по политическим мотивам протестующих. В рамках данных переговоров будет обсуждаться процедура мирной передачи власти, - заявили в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Светлана Тихановская заявила, что не была готова к столь «жесткой» реакции белорусских властей на протестные акции и назвала недопустимым происходившее в день голосования в Минске. В ее штабе отметили, что призывали властей республики к мирному диалогу, но при этом заявили о готовности к долговременным протестам.