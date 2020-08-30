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Яна Кудрявцева стала мамой во второй раз

22-летняя гимнастка родила девочку
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Кудрявцева родила второго ребенка

Кудрявцева родила второго ребенка

Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь 29 августа. Для спортсменки эта беременность стала второй. Об этом Яна сообщила в своем Инстаграме.

Как назвали новорожденную дочь Яна Кудрявцева и ее муж хоккеист «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев пока не известно.

Яна опубликовала снимок после родов, но лицо девочки показывать не захотела, как и большенство матерей прикрыв его смайлом.

Супругов поспешили поздравить близкие и друзья.

«Поздравляем», «Растите здоровыми», «С вылуплением», «Счастья мамочке и малышке», - написали пользователи сети.

Стоит напомнить, что у Яны и Дмитрия в 2018 году родился первый ребенок. Девочку назвали Евой. Поклонники отмечают, что она сочетает в себе черты обоих родителей. Спустя два года спортсмены решились на второго ребенка.

Пока официально пара никак не прокомментировала радостное событие.

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