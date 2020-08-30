Штаб Тихановской рассказал о планах оппозиции после передачи ей власти Фото: REUTERS

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии и глава оппозиции в республике Светлана Тихановская хочет восстановить Конституцию страны от 1994 года, а также сформировать временное переходное правительство на основе действующего в настоящее время кабмина. Об этом представители штаба Тахиновской сообщили в интервью «Интерфаксу» в воскресенье, 30 августа.

- Когда власть в стране перейдут победившему народу, будет создано переходное правительство, а также восстановлена Конституция 1994 года. После этого будут сформированы условия для проведения честных и прозрачных выборов президента, - заявили в штабе.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии по инициативе Тихановской был создан Координационный совет оппозиции по транзиту власти в республике. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы вызывает вопросы легитимность данного органа.

Как ранее писал сайт kp.ru, в штабе также заявили, что Тихановская готова к переговорам с белорусскими властями, но только после того, как в республике отпустят на свободу всех политических заключенных и протестующих.