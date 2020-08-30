Взрыв двигателя назвали причиной крушения Су-27 в Крыму в марте

Взрыв двигателя стал причиной крушения су-27 в марте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов со ссылкой на выводы расследования сообщил о причинах, которые повлияли на неполадки в системе самолета Су-27 и стали причиной его крушения у побережья Крыма.

Взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска явился основной причиной трагедии 25 марта 2020 года над Черным морем, сказал Байнетов в эфире телеканала «Звезда».

«Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», - сказал он.

Были продемонстрированы кадры подъема обломков самолета со дна Черного моря. Большая их часть содержала повреждения от осколков ракеты, а также следы пороховых газов.

Напомним, что 25 марта поступила новость о том, что истребитель Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму. С 25 по 27 августа проходили поисковые операции, в которых были задействованы корабли, самолеты Черноморского флота и гражданские суда. В ходе поисков летчика обнаружить не удалось.