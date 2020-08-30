Почему Крыховяк не сыграет против "Зенита" в матче 30 августа 2020 года, пояснила пресс-служба "Локомотива"

Польский лидер "Локомотива" сегодня - вне игры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Локомотива" и питерского "Зенита" в воскресенье, 30 августа в Москве на стадионе "РЖД Арена" в Черкизово проведут главный матч 6 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Перед этой игрой стало известно, что один из лидеров "Локо", польский полузащитник Гжегош Крыховяк, не появится на поле в важной встрече.

У него - травма, из-за которой он не сможет выйти на газон в этом поединке. Официально пресс-служба "Локомотива" пояснила причину, из-за которой поляк не сыграет с "Зенитом".

- Гжегож Крыховяк не сыграет в сегодняшнем матче из-за воспаления икроножной мышцы, - сообщила пресс-служба "Локомотива".

Поединок пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи "Зенита" и "Локомотива". Перед этой игрой "Зенит" с 12 очками - второй в турнирной таблице. А у "Локомотива" - 7 баллов после пяти игр сезона.