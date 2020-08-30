На акциях протеста в Белоруссии задержаны 29 человек

На акциях протеста в субботу задержали 29 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

30 августа МВД республики Белоруссии сообщило, что задержало 29 человек на акциях протеста.

«Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», - сказано в сообщении.

Напомним, что протестные акции в Белоруссии продолжаются. Несогласные с результатами выборов граждане страны выходят на демонстрации. Так, накануне прошел «женский гранд-марш».

Протесты в республике начались после выборов президента 9 августа. Несогласные с результатами голосования белорусы вышли на улицы..В ходе беспорядков пострадали сотни человек. Более шести тысяч были задержаны и отправлены в СИЗО. Трое протестующих погибли в ходе столкновений.