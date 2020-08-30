Капитан сборной России с первых минут будет на поле в матче с "Локомотивом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" приехал в Москву, чтобы вернуть себе первое место в турнирной таблице чемпионата России. После того, как "Спартак" накануне победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1, именно "красно-белые" сейчас лидируют в турнирной таблице РПЛ. Чтобы уйти на перерыв в чемпионате лидером Премьер-Лиги, клуб из Санкт-Петербурга должен сегодня обыграть "Локомотив". Озвучен стартовый состав "Зенита" на игру в Черкизово:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Мостовой, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.

Поединок пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи "Зенита" и "Локомотива". Перед этой игрой "Зенит" с 12 очками - второй в турнирной таблице. А у "Локомотива" - 7 баллов после пяти игр сезона.